Stimmen Meckenheimer demonstrieren gegen die Erhöhung der Grundsteuer

Bernd Ewert (53) aus Meckenheim: „Ich will mit meiner Teilnahme an der Demo ein Zeichen setzen, dass die Stadt nicht einfach an ihren Bürgern vorbei regieren sollte. Vielleicht sollte man im Rathaus erst einmal nach eigenen Einsparpotenzialen Ausschau halten, bevor immer weiter Steuern erhöht werden. Die Begründungen von Bürgermeister Holger Jung überzeugen mich nicht: Wenn eine Stadt in einem Gewerbeverein Mitglied ist, der 20.000 Euro kostet und dafür einen Offene Ganztagsbetreuung gedeckelt wird, dann kann irgendetwas nicht stimmen.“