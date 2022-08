17.08.2022

Der Rheinpegel bei Bonn ist in den vergangenen Tagen deutlich unter die Marke von einem Meter gesunken. Am Mittwochvormittag liegt der Pegel bei knapp unter 90 Zentimetern. Unser Fotograf war in Bonn unterwegs und hat das Niedrigwasser fotografiert. So liegt unter anderem die Rheinnixe in Beuel fast auf dem Trockenen.