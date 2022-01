24.01.2022

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Nonnenwerth haben sich am Montagmorgen in Bad Honnef versammelt, um gegen die Schließung ihrer Schule zu demonstrieren. Sie trafen sich an der Endhaltestelle der Insel Grafenwerth und zogen dann bis zum Markt in der Honnefer Innenstadt.