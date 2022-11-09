Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann 09.11.2022 Am Schulzentrum Neuenhof in Siegburg wurde am Mittwoch Amokalarm ausgelöst. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Polizei nach Amokalarm in Siegburg im Großeinsatz Foto: Alf Kaufmann Auch interessant Bilder : Großeinsatz der Polizei an Gesamtschule in Bad Godesberg Fotos : Bilder des Tages aus Bonn und der Region Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Leverkusen aussehen Karikaturen : Karikaturen - November 2022 zurück weiter