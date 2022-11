Weinend sitzt die 75-jährige Elfriede Gasper gemeinsam mit ihrem Mann Gerd in der Küche ihres Hauses im Ortsteil Altenburg und hält ein Kruzifix in den Händen. Die Heiligenfigur war in der Flutnacht aus dem Haus gespült worden und durch einen Zufall wieder in den Besitz des Ehepaares gelangt.