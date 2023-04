Ungewöhnliche Reisegesellschaft Wanderschafherde passiert den Rhein zwischen Mehlem und Königswinter mit der Fähre

340 Schafe und Ziegen wanderten am Samstag von der Rheinaue aus in Richtung Ennert. Begleitet von vier Hütehunden lockte die Kolonne neugierige Passanten an. Dabei ging es für die Tiere auch per Fähre über den Rhein.

Guck mal wer da guckt: Die Kamera des Fotografen übt offenkundig auch auf Ziegen einen gewissen Reiz aus.