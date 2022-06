02.06.2022

Stefanie Hubig hat am Donnerstag auch unsanierte Teile einer großen Schule im flutgeschädigten Ahrtal besucht. Die rheinland-pfälzische SPD-Bildungsministerin schaute sich die Baufortschritte in der teilzerstörten Berufsbildenden Schule (BBS) in Bad Neuenahr-Ahrweiler an. Mit dabei sind Jörg Hamacher vom Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement, Erich Seul von der Kreisverwaltung und Schulleiterin Gundi Kontakis (von links).