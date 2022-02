21.02.2022

Die Sturmtiefs Ylenia und Zeynep haben in den vergangenen Tagen die Feuerwehren auch in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis auf den Plan gerufen. Alle Infos zu den Auswirkungen in der Region gibt es in unserem Liveblog. Auf die L 312 bei Much sind in der Nacht zu Sams­tag etwa meh­re­re Bäu­me ge­stürzt. Die Feu­er­wehr rück­te aus und be­sei­tig­te sie.