Sara Zorlu (SPD)

Sara Zorlu wuchs in Eitorf auf und ist heute selbstständige Unternehmerin mit eigenem Fachhandel und Restaurant. Die studierte Juristin ist seit 2014 Fraktionsvorsitzende in Eitorf, wo sie auch seit 13 Jahren im Gemeinderat sitzt. Politisch will sie sich unter anderem für einen ÖPNV-Ausbau in den Kommunen einsetzen.