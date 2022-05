Anthony Modeste: 20 Tore hat der Angreifer in dieser Spielzeit in der Bundesliga erzielt und damit großen Anteil am Kölner Erfolg. Das hätte man Modeste wohl vor der Saison genauso wenig wie dem FC zugetraut. Dennoch wird der FC den 34-Jährigen nicht mehr so fürstlich bezahlen wie bisher. Dem Vernehmen nach verdient Modeste rund 3,5 Millionen Euro. Modeste selbst hält seine Zukunft offen, sagt aber, dass er gerne noch weiter Fußball spielen würde - über seinen Vertrag bis 2023 hinaus. Angeblich liegt dem Stürmer wie bereits im Winter ein Angebot aus Saudi Arabien vor, bei dem Modeste deutlich mehr verdienen würde als aktuell beim FC.

Wechselwahrscheinlichkeit: offen