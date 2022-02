Jan Thielmann:

Jan Thielmann durfte von Beginn an ran und war überall zu finden: ob in der Offensive auf den Flügeln und in der Spitze, oder in der Rückwärtsbewegung beim Ballgewinn. Der physisch starke Thielmann setzte 40 Sprints an – mehr als jeder andere Spieler auf dem Feld. Damit beschäftigte er die Fürther Abwehr und gab dem FC einen frischen Anstrich in der Offensive. Note: 2