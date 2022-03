10.03.2022

Bernd Schuster: Mit seiner Anmut, Ballbehandlung und Übersicht war der gebürtige Augsburger einst eine der schillernsten Persönlichkeiten auf dem Rasenrechteck. Seine Profi-Karriere begann er 1978 beim 1. FC Köln (10 Treffer in 76 Pflichtspielen), wechselte 1980 zum FC Barcelona, für den er acht Jahre spielte. Anschließend zog es den Europameister von 1980 zum großen Rivalen der Katalanen. Bei Real Madrid blieb er zwei Jahre, ehe er ab 1990 für weitere drei Jahre für Atlético Madrid am Ball war. 1993 zog es ihn in die Bundesliga ins Rheinland zurück, allerdings auf die andere Seite des braunen Stroms, zu Bayer Leverkusen (12 Treffer in 79 Pflichtspielen). Der „blonde Engel“ lief also nicht nur für beide rheinischen Rivalen auf, sondern auch für die großen Kontrahenten in Spanien und für die in tiefer Abneigung verbundenen Stadtrivalen Madrids. Für die Werkself belegte er 1994 bei der Wahl zum Tor des Jahres die ersten drei Plätze. Das erstplatzierte Tor wurde sogar zum Tor des Jahrzehnts gekürt. Im Derby allerdings traf Schuster nie.