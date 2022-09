• Giovanni Troupée: Der Abwehrspieler galt einst als vielversprechendes niederländisches Talent, spielte in einigen U-Nationalmannschaften. Bis Juli stand Troupée bei Twente unter Vertrag, war also ein Teamkollege von Dimitrios Limnios. Der 24-Jährige kommt bereits auf 111 Einsätze in der ersten niederländischen Liga.