Benno Schmitz: “Never change a winning team” – an diesem Leitsatz der englischen Trainer-Legende Alf Ramsey halten noch heute viele seiner Nachfolger fest. Wahrscheinlich aber wird Steffen Baumgart davon gegen Bielefeld abweichen. Zumindest auf der Position des Rechtsverteidigers. Zwar hat Kingsley Ehizibue gegen Gladbach eine saubere Partie abgeliefert, aber der FC-Trainer kündigte an: „Benno hat beim aggressiven Anlaufen des Gegners vielleicht bessere Lösungen.“ Da bahnt sich ein Wechsel an. Der einzige im Vergleich zur Gladbach-Partie.