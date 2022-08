Timo Hübers: Eins der beiden großen Fragezeichen in Baumgarts Aufstellung. Eigentlich sollte kein Weg an Timo Hübers als Abwehrchef vorbeiführen. Doch der Innenverteidiger fiel gegen Schalke verletzt aus, seine Vertreter lösten die Aufgaben gut und Baumgart tendiert dazu, an guten Lösungen festzuhalten. Wir tippen trotzdem auf den Innenverteidiger.