08.04.2022

Marvin Schwäbe: Das Hinspiel in Mainz war für ihn der Startschuss als Nummer 1. Denn Timo Horn hatte sich nach einer Attacke von Karim Onisiwo am Knie verletzt, und Schwäbe ist seitdem Stammkeeper. Das macht er so zuverlässig überzeugend, dass er auch nach der Rückkehr des langjährigen Platzhirschen Horn diesen Status behielt.