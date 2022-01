Kingsley Ehizibue: Stand nur zwei Mal in dieser Spielzeit in der Startelf, in zehn Spielen ganz ohne Einsatz, vor der Winterpause komplett außen vor. Durfte gegen die Bayern immerhin die letzten zehn Minuten als Rechtsverteidiger für Benno Schmitz ran. Der hat Ehizibue – auch wegen seiner defensiven Stärke – deutlich den Rang abgelaufen. Die von Steffen Baumgart angekündigte Rotation könnte ihn aber in die erste Elf spülen.