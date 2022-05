Verlierer: In der vergangenen Saison war Ondrej Duda maßgeblich am Kölner Klassenerhalt beteiligt. In dieser Spielzeit hatte der Slowake massive Probleme, sich mit dem Baumgart-System anzufreunden. Deutlich mehr Schatten als Licht. Brachte sich mit seinem Aufwärm-Boykott zudem ins Hintertreffen.