Österreichische Fußball-Bundesliga: Die österreichischen FC-Profis Florian Kainz, Dejan Ljubicic und Louis Schaub könnten in ihrer Heimat auf den SK Austria Klagenfurt, WSG Tirol oder Linzer ASK treffen. Salzburg steht bereits als Meister und damit Champions-League-Teilnehmer fest. Sturm Graz ist Zweiter und nimmt an der Quali-Phase der Champions League teil, kann also bei einem Ausscheiden auch noch ein möglicher Gegner sein.