10.08.2022

Sargis Adamyan wechselte Anfang Juli zum 1. FC Köln. FC-Trainer Steffen Baumgart zählt große Stücke auf den Angreifer. Der 29-Jährige solle neben Anthony Modeste zweite Sturmspitze spielen, hatte Baumgart damals betont. Mittlerweile ist Modeste in Dortmund. Adamyan dürfte damit erste Wahl sein. Der Angreifer ist technisch sehr versiert und gilt als gefährlicher Strafraumspieler. Für Baumgart besonders wichtig: Adamyan soll den Gegner hoch anlaufen. Allerdings feierte der Armenier, zuletzt an Brügge ausgeliehen, erst recht spät sein Debüt in der Bundesliga.