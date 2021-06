Thomas Müller: Zeigte direkt, worum es in dem Spiel geht. Trieb die Kollegen mit rudernden Armen an. Ihm war anzumerken, dass er endlich sein erstes Tor bei einer EM wollte – das hatte er in der 81. Minute auf dem Fuß. Doch er setzte den Ball neben das Tor. Spielte in der 45. Minute einen fatalen Fehlpass. Nur mit viel Not konnte die deutsche Abwehr das Gegentor noch vermeiden. Note: 4