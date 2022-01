01.01.2022

1. Juli 2021: Die Vorstellung des neuen Trainers ist spürbar anders. Steffen Baumgart wird offiziell am Geißbockheim vorgestellt. Und seine Vorstellungen begeistern das Kölner Publikum. „Wir reden immer vom Klassenerhalt. Aber wer mich kennt weiß, dass ich mehr möchte“, sagt der Coach auf seiner ersten Pressekonferenz für den 1. FC Köln. „Ich denke offensiv und ich hoffe, dass wir in unserem Stadion diese Saison das eine oder andere Mal die Tormusik hören werden. Wir wollen Tore schießen, auch mit dem Risiko, hinten eins mehr zu bekommen.“ Das gefällt, denn der Absteigskrimi des Vorjahres steckt dem FC noch immer in den Knochen.