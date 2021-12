3. Februar 2021: Innerhalb weniger Tage hat der FC noch einen weiteren Abgang zu vermelden. Die Tinte unter dem Vertrag dürfte so gerade trocken gewesen sein, da wurde die Zusammenarbeit der Geißböcke mit ihrem neuen Mediendirektor Fritz Esser schon wieder beendet. Der gebürtige Kölner hatte sich in Tweets kritisch über die aktive Fan-Szene des FC („Schwachmaten“, „Chaoten“) geäußert. Als stellvertretender Leiter Politik und Wirtschaft der Bild-Zeitung hatte er sich zudem in Kommentaren für erzkonservative Werte stark gemacht.Die Club-Führung räumte Fehler beim Auswahlprozess ein.