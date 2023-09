Bilder Das sind die Handzeichen der Basketball-Schiedsrichter

Auszeit

Die Hände formen ein T, bei der unteren ist der Zeigefinger zu sehen. In der ersten Hälfte (1. + 2. Viertel) gibt es zwei und in der zweiten Hälfte (3. + 4. Viertel) drei Auszeiten. Bei Verlängerung gibt es pro Verlängerung eine Auszeit. Die Dauer jeder Auszeit beträgt eine Minute und wird vom Trainer und seinem Co-Trainer am Aufzeichnungstisch angefordert.