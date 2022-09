Co-Trainer MARKO STANKOVIC (38, Serbe)

Wo bist Du talentfrei?

Malen und Zeichen. Da gibt es keinen Unterschied zwischen rechter und linker Hand – obwohl ich eigentlich Rechtshänder bin.

Besuch im Museum oder Spaziergang im Wald?

Auf jeden Fall Wald; ich verbringe so viel Zeit in der Halle, im Büro, in Hotel und Bus, dass ich es genieße, Zeit mit meiner Familie in der Natur zu verbringen.