Wirtz, Simons, Yamal und Co. Das sind die Youngster der EM 2024

Kobbie Mainoo (19) England

Unter den vielen Stars im EM-Kader von England ist auch ein besonders junger Spieler dabei. Zu den drei Profis von Manchester United, die sich im Juni und Juli in Deutschland das englische Trikot überstreifen, gehört Kobbie Mainoo. Der Mittelfeldspieler debütierte im Februar 2023 für Manchester United in der Premiere League und ist besonders in der vergangenen Saison zu einem wichtigen Spieler in der Mittelfeldrotation von United gereift. Diese beeindruckende Entwicklung ist auch Englands Cheftrainer Gareth Southgate nicht entgangen und so bietet sich für den 19-Jährigen die Möglichkeit, in dem jungen Alter an der Seite von Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden und Co. um die europäische Trophäe mitzuspielen.