Benno Schmitz (2); 26, 2018: Der Außenverteidiger hat eine schwere Saison hinter sich. In der Vorbereitung der vergangenen Spielzeit zeigte sich Schmitz in herausragender Verfassung. In der ersten Runde des DFB-Pokals verletzte er sich am Sprunggelenk. Der Außenverteidiger konnte an die guten Leistungen der Vorbereitung nicht anknüpfen und sich in der gesamten Saison nicht durchsetzen. Die Leistungen waren zudem nicht konstant. Auch in dieser Spielzeit wird es Benno Schmitz auf der rechten Seite schwer haben. Kingsley Ehizibue zeigte sich in den Vorbereitungsspielen. Allerdings setzt der Trainer offensichtlich auf den Verteidiger auf der linken Seite. Eine Baustelle, die der FC auf dem Transfermarkt noch schließen will. Prognose: Stammplatz