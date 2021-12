Anthony Modeste (27); 33, 2018: Modeste, Modeste, Anthony Modeste. Wer ist bislang beim FC the Best? Anthony Modeste. Der Stürmer knüpft an längst vergessene Zeiten an. Man stellt sich die Frage, ob Tony sich für die Leistungsexplosion bei seinem Trainer oder dieser bei Tony für die zahlreichen Tore bedanken soll. Elf Treffer in der Liga, zwei im Pokal - schon jetzt eine hervorragende Saison des Stürmers, trotz kleiner Durststrecke. Note: 1