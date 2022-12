Leon Kratzer: Der Größte auf dem Feld war mal wieder wie eine Wand. Der Center verbreitete in der Defense so viel Respekt bei den Frankfurtern, dass diese beim Zug zum Korb immer wieder abbrachen, wenn Kratzer im Weg stand. Zweimal blockte er dennoch einen Wurf. Gefühlt fiel zudem jeder Ball unter dem Korb in seine Hände, am Ende waren es zehn Rebounds. Gepaart mit seinen elf Punkten stand das nächste Double-Double in Kratzers Statistik. Note: 2