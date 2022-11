06.11.2022

TJ Shorts: Es war diesmal nicht das gewohnte Offensiv-Feuerwerk, das der Guard in den vergangenen Spielen abgeliefert hatte. Elf Punkte machte der sonstige Topscorer nur. Und doch war Shorts der Dreh- und Angelpunkt im Baskets-Spiel. Vor allem durch seine Pässe. Elf Assists spielte der US-Amerikaner, allein acht in der ersten Halbzeit. Damit legte er seinen Mitspielern 26 Punkte auf. Vor allem überzeugte Shorts aber in der Defense, wo er sich mit Heidelbergs Star Eric Washington einen kleinen Privat-Krieg lieferte – und den Guard so entnervte, dass der sich zu einer Kopfnuss hinreißen ließ. Note: 2