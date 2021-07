Im Wildwasser-Kanal will Ricarda Funk um olympisches Edelmetall paddeln. Die 29-Jährige aus Bad Neuenahr-Ahrweiler geht im Kajak-Einer an den Start. Sie ist bereits Weltmeisterin und dreimalige Europameisterin (im Einzel und in der Mannschaft), in Tokio feiert sie dennoch ihre Olympia-Premiere.