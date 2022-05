30.05.2022

Für Marvin Schwäbe lief die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb bislang alles andere als gut. Der Kölner Keeper bestritt zwei Mal mit Bröndby IF die Qualifikation zur Europa League. Insgesamt lief er zehn Mal im internationalen Geschäft auf. 2018 scheiterte Bröndby in der Qualifikationsrunde an Genk, im Folgejahr an Braga in der 3. Runde.