Jens Castrop: Kölns Mittelfeldtalent wechselte in die 2. Bundesliga. Der 18-Jährige, der unter anderem auch am Trainingslager in Donaueschingen teilgenommen und mit den Profis trainiert hat, spielt die Rückrunde beim 1. FC Nürnberg. Im ersten Duell gegen Paderborn kam er noch nicht zum Einsatz.