Amos Pieper

Verein: Arminia Bielefeld

Position: Innenverteidiger

Jahrgang: 1998

Marktwert: 7 Millionen Euro

Timo Hübers und Luca Kilian geben in der Innenverteidigung zwar bislang ein gut eingespieltes Duo ab, der Ersatz mit Jeff Chabot und Bright Arrey-Mbi ist jedoch nur auf Leihbasis in Köln und muss sich noch als gute Verstärkung beweisen. Der FC plant die Kaufoption für den ausgeliehen Kilian zu ziehen. Der Vertrag von Hübers gilt dagegen erst einmal nur bis Sommer 2023. Amos Pieper ist in Dortmund ausgebildet und in Bielefeld zum Stammspieler geworden. Der rechte Innenverteidiger wird sich für die kommende Saison fragen, ob er nicht die Chance bei einem größeren Bundesligaverein nutzen sollte.