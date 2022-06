Auch die Schwimm- und Sportfreunde (SSF) Bonn schicken gleich mehrere Schwimmer in Berlin an den Start: Till Krajenski (200m und 400m Lagen), Maximilian Wiedemann (400m Lagen, 100m und 200m Brust), Toby Godsell (100m und 200m Rücken), William Godsell (50m, 100m und 200m Brust, 200m Lagen) und Jannik Schuller (50m und 100m Freistil und 50m Schmetterling). Außerdem tritt der Verein mit einer 4x200m-Freistil-Mixed-Staffel und einer 4x100m-Lagen-Männerstaffel an. Auch Max Pilger (SG Essen), Sohn der Stadtsportbund-Vorsitzenden Ute Pilger, startet in Berlin – über 100 und 200m Brust.