Bilder der Spieler Das ist der EM-Kader der deutschen Mannschaft

Bereits vor dem offiziellen Termin mit Bundestrainer Julian Nagelsmann hat der Deutsche Fußball-Bund Teile des EM-Kaders bekannt gegeben. Die Bekanntgaben erfolgten auf ungewöhnliche Weisen - etwa in der Tagesschau, durch Günther Jauch mit einer „500-Euro-Frage“ in Anlehnung an „Wer wird Millionär“ oder durch eine Brötchentüte. Am Donnerstag lüftete Nagelsmann auch die letzten Geheimnisse. Wir geben einen Überblick über die nominierten Spieler.