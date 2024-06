Bilder der Spielorte Das sind die zehn Stadien der Fußball-EM 2024

Der Signal Iduna Park in Dortmund (bis Dezember 2005 Westfalenstadion) wird für die Zeit der EM “BVB Stadion Dortmund“ heißen. Das Stadion bietet normalerweise Platz für 81.360 Zuschauer und ist damit das größte Fußballstadion Deutschlands. Bei der EM fallen aber die vielen Stehplätze auf der „Süd“(kurve) weg, so dass das Stadion sich während des Turniers mit maximal 66.000 Sitzplätze nur an Nummer drei hinter München und Berlin einreiht.

Ausgetragen werden hier sechs Spiele, inklusive eines Achtel- und eines Halbfinals.