Ellyes Skhiri krönte mit seinem Treffer gegen Fehérvár eine überragende Leistung. Ist aktuell der beständigste Profi beim FC. Was heißt aktuell? Eigentlich seitdem er in Köln ist. Gehört auch in dieser Spielzeit wieder zu den passsichersten Spielern der Liga. Über seine Laufqualitäten muss man gar nicht erst sprechen.