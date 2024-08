Bilder aus Paris Das sind die besonderen Momente von Olympia 2024

Das Olympische Feuer schwebt hinter der Statue der Quadriga auf dem Arc de Triomphe du Carrousel im Tuileriengarten. Die Schale mit dem Feuer hängt an einem Ballon, der an die Brüder Montgolfier, die französischen Erfinder dieses Luftschiffs, erinnern soll. Während der Spiele wird die Schale mit dem Olympischen Feuer abends in einer Höhe von 60 Metern durch den Himmel über Paris schweben.