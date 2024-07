Paris 2024 Das sind die Olympioniken aus der Region

Josha Salchow

Der Schwimmer war als Kind und Jugendlicher für die SSF Bonn am Start. Im Alter von 14 Jahren verließ er das Elternhaus in Bad Godesberg und zog in Potsdam in das Internat der Sportschule. Seit etwa drei Jahren bereitet sich der Freistil-Spezialist des SV Nikar Heidelberg in Australien auf seine ersten Sommerspiele vor. Bei den Berlin Swim Open stellte der 25-Jährige über 100 Meter Freistil einen neuen deutschen Rekord auf. Bei Olympia wäre der Finaleinzug ein Erfolg. Zudem ist er wahrscheinlich in drei Staffeln dabei.

Warum er in Australien trainiert, erklärt Josha Salchow hier

Wettbewerbe: 100 Meter Freistil Vorläufe und Halbfinale am 30. Juli, Finale am 31. Juli; 4x100-Meter-Freistil am 27. Juli; 4x200-Meter-Freistil am 30. Juli; 4x100-Meter-Lagen Vorlauf am 3. August, Finale am 4. August