13.11.2022

Marvin Schwäbe: Beim 0:1 mal wieder machtlos. Lässt zu oft Bälle ins Zentrum prallen und bringt den Gegner somit ins Spiel. So auch beim 0:2 durch Richter, auch wenn der Reflex an sich stark war. Genauso wie in der Schlussphase gegen Marc-Oliver Kempf und Lucas Tousart. Note: 3