08.03.2022

1900: An den Olympischen Spielen 1900 in Paris dürfen zum ersten Mal Frauen teilnehmen. Laut Angaben des IOC nehmen 22 Sportlerinnen in fünf Sportarten teil – Tennis, Segeln, Krocket, Reiten und Golf. Erste Goldmedaillengewinnerin in der Geschichte wird die Schweizer Seglerin Hélène de Pourtalès.