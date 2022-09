06.09.2022

Anthony Modeste wechselte für rund fünf Millionen Euro zum BVB. Der Stürmer ist der Ersatz für den schwer erkrankten Sebastian Haller. Bislang will es für Modeste in Dortmund aber noch nicht so rund laufen. In den bisherigen vier Einsätzen erzielte Modeste erst einen Treffer. Vor allem in den ersten beiden Einsätzen fehlte ihm die Bindung zum Spiel.