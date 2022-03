Luca Kilian: Der Innenverteidiger kam nach Köln als mit Czichos, Meré und Co. noch ein Überangebot an Innenverteidigern zur Verfügung stand. Kam aber schon in der Hinrunde regelmäßig zum Einsatz. Nach den Abgängen des Stammpersonals hat sich Kilian festgespielt. Auch der 21-Jährige hat seinen Marktwert mittlerweile verdoppelt. Er ist laut transfermarkt.de 2,5 Millionen Euro wert. Der FC will den Leihspieler dem Vernehmen nach kaufen.