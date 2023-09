Kader der Saison 2023/24 Das ist das Team der Telekom Baskets Bonn

Lionel Bosco (42) Co-Trainer, BEL

Was steht auf Deiner „bucket list”?

Wenn ich eines auswählen muss, dann ist es eine Wandertour mit meiner Frau. Wir lieben das Reisen (mit und ohne unsere Töchter); ein paar Tage nur wir zwei in der Natur wären großartig.

Welches war das beste Konzert, das Du besucht hast?

Das ist einfach. Das ist zum einen Coldplay. Die habe ich schon zweimal in Brüssel gesehen. Eine unglaubliche Atmosphäre, wir standen ganz nah an der Bühne. Eine irre Show. Und dann habe ich vor ein paar Monaten, auch in Brüssel, The Offspring gesehen. Die habe ich gehört, als ich noch jünger war. Aber die Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen und bin mit in paar Freunden hin. Auch großartig.