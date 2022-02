02.02.2022

Quarterback-Superstar Tom Brady geht nach 22 Football-Jahren in der NFL in den Ruhestand. Der 44-jährige Spielmacher der New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers hinterlässt jede Menge Rekorde für die Geschichtsbücher. Brady hat in seiner Karriere siebenmal den Super Bowl gewonnen, niemand sonst kommt auf mehr als fünf. Außerdem hält Brady in der NFL unter anderem die Rekorde für die meisten geworfenen Yards (84520) und Touchdowns (624), die meisten Siege in der regulären Saison (243) sowie in Playoff-Partien (35). Das Bild zeigt ihn 2021 nach dem Gewinn des Super Bowl mit den Tampa Bay Buccaneers.