Mike Koch (2005-2013): Mike Koch war acht Jahre im Amt – so lange wie kein anderer Coach. Der Europameister galt als Players' Coach. Unter ihm wurde attraktiv und mit Herz gespielt. Koch hatte ein Händchen für starke Neuzugänge, am Ende aber nicht mehr die Rückendeckung von Präsident Wiedlich.