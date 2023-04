Die Kirschblütenbäume in der Altstadt gibt es schon seit Ende der 80er Jahre. Wie die Stadt mitteilt, war die Bepflanzung der Straßen mit der japanischen Blütenkirsche Teil des Versuchs, das heruntergekommene Viertel wieder attraktiver zu machen. Mitte April sollen die Kirschbäume in der Altstadt laut Prognose der Stadt Bonn in voller Blüte stehen. Die Blütezeit ist stark vom Wetter abhängig. Laut Angaben der Stadt dauert die Blütezeit maximal zehn bis 14 Tage. Auch in diesem Jahr gibt es zur Kirschblüte einen Altstadtflohmarkt. Nach Angaben der Altstadtinitiative Bonn findet der Haustürflohmarkt am 22. April statt. In zwölf Straßen verkaufen Anwohner in Hinterhöfen, Hauseingängen und Kellern gebrauchte Gegenstände. Die meisten Kirschblüten-Touristen kommen aus Deutschland. Ein populärer Ort für Fotos ist das Altstadtschild am Eingang der Breite Straße in der Nähe des Stadthauses.