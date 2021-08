Hilfe in Notsituationen : Frauenzentrum erweitert Beratung auf virtuelle Weise

BAD HONNEF Neben der persönlichen und telefonischen Beratung erteilen die Expertinnen in Bad Honnef nun auch online Hilfe.

„In Corona-Zeiten haben wir viel über Mail kommuniziert“, so Michal. „Vor allem, aber nicht nur in Corona-Zeiten ist die Online-Beratung ein wichtiges zusätzliches Angebot neben der persönlichen und telefonischen Beratung“, erläuterte Michal, die berichtete, dass sie in Corona-Zeiten mit Ratsuchenden auch Spaziergänge am Rhein unternommen hat.

Bei der Chatberatung ist sowohl das Format der Einzelberatung – der Termin dauert jeweils 15 oder 45 Minuten – als auch das Format des Gruppenchats buchbar. Im Gegensatz zur Mail-Beratung verläuft die Chatberatung in Echtzeit, also synchron. Michal: „Die Interessentinnen können selbst bestimmen, wann und in welchen Abständen sie mit der Beraterin in Kontakt treten möchten. Häufig klären sich Anfragen schon nach einem Kontakt, es kann aber auch ein längerer Mail- oder Chatkontakt entstehen.“ Der Vorteil der Chatberatung – sie kann von überall aus geschehen. Jacqueline Michal: „Die Frau könnte auch in der Straßenbahn sitzen und sich mit uns über ihre Sorgen per Chat austauschen.“ Und die Mitarbeiterinnen des Frauenzentrums können auch im Homeoffice beraten. Das neue Format soll also neue Möglichkeiten eröffnen – die persönliche Beratung und nach Corona auch die Gruppenarbeit im Frauenzentrum soll selbstverständlich erhalten bleiben.