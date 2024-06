Teure Bierpreise bei Fußball-EM Nur in Köln darf mehr als eine Biersorte ausgeschenkt werden

Zu Beginn der Woche waren an einem Getränkestand beim Gelsenkirchener Stadion bereits die Preise zu sehen. Demnach soll der halbe Liter Bier, auch in allen Mischvarianten, jeweils sieben Euro kosten. Hinzu kämen dann noch drei Euro Pfand pro Becher. Alkoholfreie Getränke fallen in eine ähnliche Preiskategorie. Cola und Sprite sollen je sechs und Mineralwasser fünf Euro kosten. In den Fanzonen sollen jedoch die jeweiligen Veranstalter die Preise selbst festlegen können. Laut dem Kölner Stadt-Anzeiger seien die Preise deutlich teurer als in der Bundesliga.